ضباط ليبيون يشاركون في مناورات بحرية في تونس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 16 مايو 2021, 12:38 صباحا
قطع بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية مشاركة ضباط ليبيين في تمرينات بحرية ضمن عسكريي 12 دولة، بالشراكة مع القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، وذلك في الفترة الممتدة من 16 إلى 28 مايو الجاري، قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان، السبت، وصول الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري المتعدد الأطراف «فينيكس اكسبريس 21» الذي تستضيفه تونس بمشاركة 130 ضابطا من 12 دولة، هي «الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا».

وأشارت إلى أن المناورات ستتم بالشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» وتشارك فيها أربع بواخر تتبع جيش البحر التونسي، وخمس بواخر عسكرية أجنبية، مضيفة أنها «ترمي إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة بالبحر»، إضافة إلى «تطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات في ما بينهم».

- الرئيس التونسي: الشرعية في ليبيا «لا يمكن أن تكون إلا ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية»

وأواخر شهر مارس الماضي، أشرفت السفارة الأميركية بتونس على محادثات جمعت القائد الأعلى للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند، ونائب رئيس البعثة، قريقوري لوغيرفو، مع قادة عسكريين تونسيين، وتناولت تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري.

وخلالها، أكد الجنرال تاونسند أن أمن المنطقة عموما وأمن تونس خصوصا محور الاجتماع العسكري، وأن كل ما يتعلق بأمنها البحري وضمانه نقطة محورية في الاجتماع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أسوشييتد برس» تبدي «صدمتها» لضربة إسرائيلية استهدفت مكتبها ومكتب قناة الجزيرة ...
دولى
ليفاندوفسكي جاهز بالصدمة لغيرد مولر
رياضة عالمية
الكمامات تثير الجدل في الولايات المتحدة وتحذير من خطورة السنة الثانية لـ«كورونا»
دولى
واشنطن: وزارة الأمن الداخلي تحذر من اندلاع أعمال عنف في أميركا
دولى
غوتيريس لمجلس الأمن: عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا لم ينخفض
ليبيا
إيقاف نيمار رسميا عن المشاركة في نهائي كأس فرنسا.. واللاعب يسخر
رياضة عالمية
بالصور: شباب بنغازي يحتفلون بعيد الفطر بالزي الوطني في ميدان ضريح عمر المختار
ليبيا
هواة الدراجات النارية يجوبون بنغازي لإعطاء صورة أخرى عن ليبيا
منوعات
مدير «الصحة العالمية» يدعو إلى عدم تطعيم الأطفال لإعطاء اللقاحات لكوفاكس
دولى
ألمانيا: إطلاق حركة حماس صواريخ باتجاه «إسرائيل» يعتبر هجمات إرهابية
عربى
نصفها في أفريقيا.. تعرف على التوزيع الجغرافي لأصول «الليبية للاستثمار» في العالم
ليبيا
روسيا ترسل طاقما لإنجاز أول فيلم في الفضاء
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«Geely» الصينية تستعد لمنافسة سيارات «Camry» (فيديو)