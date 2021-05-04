الرئيس التونسي: الشرعية في ليبيا «لا يمكن أن تكون إلا ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية»

الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الألماني, (الرئاسة التونسية)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الشرعية في ليبيا «لا يمكن أن تكون سوى شرعية ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية».

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت قيس سعيد مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تناولت العديد من القضايا من بينها العلاقات التونسية الألمانية وكيفية دعم موقف تونس لدى المؤسسات المالية العالمية، بحسب بيان للرئاسة التونسية اليوم.

ووفق البيان، توقّف «الرئيسان مطوّلا على تطوّر الأوضاع في ليبيا»

كما تطرّقت المحادثة إلى آثار جائحة كوفيد-19 على العالم بأسره، وأعرب الرئيسان عن تطلعهما إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات، لا سيّما منها الاقتصادي والعلمي وفي قطاعات أخرى، بما «يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين».

كما تبادل الرئيسان الدعوات لزيارة البلدين حال استقرار الأوضاع الصحية.