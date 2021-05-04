الرئيس التونسي: الشرعية في ليبيا «لا يمكن أن تكون إلا ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 11:31 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الألماني, (الرئاسة التونسية)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الشرعية في ليبيا «لا يمكن أن تكون سوى شرعية ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية».

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت قيس سعيد مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تناولت العديد من القضايا من بينها العلاقات التونسية الألمانية وكيفية دعم موقف تونس لدى المؤسسات المالية العالمية، بحسب بيان للرئاسة التونسية اليوم.

ووفق البيان، توقّف «الرئيسان مطوّلا على تطوّر الأوضاع في ليبيا»

كما تطرّقت المحادثة إلى آثار جائحة كوفيد-19 على العالم بأسره، وأعرب الرئيسان عن تطلعهما إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات، لا سيّما منها الاقتصادي والعلمي وفي قطاعات أخرى، بما «يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين».

كما تبادل الرئيسان الدعوات لزيارة البلدين حال استقرار الأوضاع الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 7)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح جبران (الحلقة 21)
فيديو
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
مصر 7 - 1 ليبيا في الملاعب
رياضة محلية
الاتحاد يواصل التقدم.. والأهلي بنغازي يعزز رصيده في الدوري الليبي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
ضبط متورطين في خطف طفلين بحي الأندلس قبل 4 سنوات
ليبيا
الدبيبة يعلق على عدم عقد اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي
ليبيا
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجعل التمر كلمة السر لصيام صحي