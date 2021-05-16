معتوق يبحث تطورات الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية في أول زيارة لسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 10:53 صباحا
وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أجديد معتوق، لدى وصوله بلدية سبها, 16 مايو 2021. (بلدية سبها)

بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أجديد معتوق، في بلدية سبها أوضاع جانب الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم وصل استقبل عميد بلدية سبها المكلف، إبراهيم حامد الشاوش، وزير الدولة لشؤون الهجرة في أول زيارة للبلدية منذ توليه منصبه، بحضور جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن، بحسب بيان للبلدية اليوم.

وبحث الوزير الأوضاع الأمنية وبالتحديد في جانب الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية، وتوجه والوفد المرافق بشكل مباشر إلى زيارة مديرية أمن سبها، وكذلك الاطلاع على المبنى الذي تم تخصيصه من قبل بلدية سبها لمكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية، وذلك للوقوف على العراقيل والمعوقات وكيفية سير العمل.

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