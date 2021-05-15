توقعات حالة الطقس في ثالث أيام عيد الفطر (السبت 15 مايو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة اليوم السبت بعد أن شهدت ارتفاعا خاصة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية أمس الجمعة.



وقال المركز إنه من المتوقع أن يطرأ تغيير على درجات الحرارة اليوم، حيث تتجه إلى الانخفاض الملحوظ، فيما تستمر مرتفعة على الشمال الشرقي، بينما لا تتغير درجات الحرارة حيث تبقى مائلة إلى الارتفاع لتكون بين 38 و43 درجة في الجنوب.



وفيما يخص النشرة البحرية، حذر المركز من رياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس سرعتها تتراوح بين 25 و30 عقدة؛ بعد أن كانت الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس أمس.