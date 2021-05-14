«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق الشمال، بينما تتراجع، غدا السبت، على بعض مناطق الشمال الغربي خاصة الساحلية، وتبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول بعد ظهر يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (30 و35) درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد يوم الغد إلى شمالية غربية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (25 و30) درجة مئوية على المناطق الساحلية، و لا تتجاوز 40 درجة على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (38 و43) درجة مئوية، ولا تتجاوز هذا اليوم 33 درجة على الجفرة.