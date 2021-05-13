نصفها في أفريقيا.. تعرف على التوزيع الجغرافي لأصول «الليبية للاستثمار» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 07:59 مساء
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت النتائج النهائية لتقييم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار التي نفذتها شركة «ديلويت» الدولية للمحاسبة والتدقيق، أن أكثر من 50% من أصول شركات المؤسسة في أفريقيا، حيث تملك استثمارات كبيرة في ليبيا ومصر والمغرب وتونس.

وذكر تقرير نشرته المؤسسة أن غالبية أصول الشركات الأوروبية للمؤسسة تقع في هولندا من خلال ملكيتها شركة «أويل انفست هولندا بي. في» وفي المملكة المتحدة من خلال ملكيتها لشركة «اي كينلوس» و«باروك انفيستمنتس ليمتد».

ويبلغ إجمالي قيمة الأصول نحو 68.4 مليار دولار، وفق بيان أصدرته المؤسسة بالخصوص، وتشمل أصول المؤسسة الليبية للاستثمار التي جرى تقييمها النقد وما يعادله والمحافظ الاستثمارية وأصول الشركات والعقارات وبنود الميزانية الأخرى.

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وفي آسيا، تتركز حصة المؤسسة بشكل رئيسي في الشركة العربية للاستثمارات البترولية (APRICORP) وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) في البحرين، وفي أميركا الشمالية والجنوبية من ملكيتها لشركة (Ashton) وهي شركة في (British Version sland) تملك عقار 14 كرونهيل في المملكة المتحدة.

وأجرت شركة «ديلويت» تقييما للمؤسسة الليبية للاستثمار خلال العام 2020 من خلال مختصين في التقييم ومدققين قانونيين الذين قيموا المحفظة، وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي وتلك المعتمدة من قبل المعهد الملكي البريطاني للمدققين القانونيين.

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