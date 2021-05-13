حاكم صقلية يطلب من وزيرة الداخلية الإيطالية حث تونس وليبيا على احتواء تدفقات المهاجرين

حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي. (آكي)

طالب حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي، وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، بحث الحكومتين التونسية والليبية على احتواء تدفقات المهاجرين نحو سواحل الجزيرة في جنوب إيطاليا.

وقال موزوميتشي في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، في أعقاب لقائه مع وزيرة الداخلية بالعاصمة روما نقلته وكالة «آكي»: «لن نستسلم ولن نتراجع سنتيمترا واحدا للدفاع عن مصالح الجميع ولكي يقوم الكل بأداء واجبهم».

وأوضح: «طلبت مرة أخرى من الوزيرة التدخل بشكل قوي مع الحكومتين التونسية والليبية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه هاتان الدولتان بمهمة منع أو احتواء ظاهرة الاتجار بالبشر المنطلقة من سواحلها».

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وأضاف: «أيضا، طلبنا من حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي بوضع استراتيجية بشأن البحر المتوسط ​​وليس فقط لظاهرة الهجرة»، مشيرا إلى أنه دعا رئيس الوزراء ماريو دراغي «للضرب بقبضته على طاولة المجلس الأوروبي القادم وأن يشرح لأوروبا أن هذه الدراما الإنسانية لا يمكن أن تترك فقط لإيطاليا وصقلية والأراضي الحدودية، ساحل لامبيدوزا من جهة والسواحل الأخرى على الجانب الآخر من الجزيرة» جنوب إيطاليا.