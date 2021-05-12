افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية بعد صيانته

افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية. (الإنترنت)

افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الأربعاء، مقر إذاعة طبرق المحلية بعد انتهاء الأعمال الصيانة بالمقر.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن بوالخطابية أثنى في كلمته بمناسبة افتتاح المقر على أعمال الصيانة التي أظهرت المقر الجديد بالمظهر الحضاري.

وأكد بوالخطابية أن المقر أصبح بحلة جديدة تتيح للعاملين في الإذاعة بتقديم البرامج الهادفة التي تسهم في رفع الوعي لدى المواطن في البلدية.

وحضر حفتل افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية مدير إدارة الخدمات الصحية ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير الإذاعة وعدد من الفنيين والمذيعين ولفيف من المواطنين بالمدينة.

افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية. (الإنترنت)

افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية. (الإنترنت)

افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية. (الإنترنت)

افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية. (الإنترنت)

افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية. (الإنترنت)