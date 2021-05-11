اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تشرف على تبادل مجموعة جديدة من المحتجزين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 08:28 مساء
عملية تبادل المحتجزين بين أطراف حرب طرابلس بمنطقة الشويرف. (الإنترنت)

أفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» بأن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أشرفت اليوم الثلاثاء، على عملية تبادل لمجموعة جديدة من المحتجزين، وذلك بمنطقة الشويرف جنوب غرب البلاد.

وذكرت المصادر أن عدد المحتجزين في عملية التبادل 30 فردًا، دون تقديم مزيد المعلومات بشأن العملية التي تجرى بين حين وآخر بين أطراف الحرب في طرابلس التي انتهت العام الماضي.

- البعثة الأممية ترحب بثاني تبادل للمحتجزين من قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة
- البعثة الأممية ترحب بإطلاق المحتجزين في الزاوية وتؤكد التزامها بدعم المصالحة الشاملة

وسبق أن شهدت منطقة الشويرف عمليات تبادل للمحتجزين من القوات التابعة للقيادة العامة وحكومة الوفاق الوطني السابقة.

عملية تبادل المحتجزين بين أطراف حرب طرابلس بمنطقة الشويرف. (الإنترنت)
عملية تبادل المحتجزين بين أطراف حرب طرابلس بمنطقة الشويرف. (الإنترنت)
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