الدبيبة يوجه بسرعة استكمال أعمال الصيانة للمعالم التاريخية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 06:19 مساء
جولة الدبيبة في بلدية طرابلس المركز. (حكومة الوحدة الوطنية)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بسرعة استكمال أعمال الصيانة للمباني التاريخية في مدينة طرابلس، وذلك خلال جولة تفقدية ببلدية طرابلس المركز رفقة وزراء الداخلية والحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء أمس الإثنين.

والتقى الدبيبة، خلال جولته ببلدية طرابلس المركز، عميد المجلس البلدي إبراهيم الخليفي وأعضاء المجلس البلدي الذين رافقوه خلال جولته داخل شوارع وأزقة بلدية طرابلس، بحسب حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن الدبيبة تفقد خلال الجولة معهد مالك بن أنس بمنطقة الظهرة ومبنى القلالية بشارع الاستقلال ومدرسة الفنون والصنائع بشارع 24 ديسمبر، واطلع على أعمال الصيانة لهذه المباني، التي توقف بعضها لفترات طويلة.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن «رئيس الوزراء وجه تعليماته بسرعة استكمال أعمال الصيانة باعتبارها معالم تاريخية لمدينة طرابلس»، مشيرة إلى أن الدبيبة توجه عقب هذه الجولة إلى قصر الخلد، حيث أقامت بلدية طرابلس المركز مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة والوفد المرافق له.

جولة الدبيبة في بلدية طرابلس المركز. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة في بلدية طرابلس المركز. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة في بلدية طرابلس المركز. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة في بلدية طرابلس المركز. (حكومة الوحدة الوطنية)
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