«مكافحة الأمراض»: 256 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 340 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 11:59 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 340 مصابا، بينما توفيت حالتان، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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