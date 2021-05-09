إنشاء صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بقيمة مليار و500 مليون دينار

آثار الدمار في عدد من المنازل بمدينة بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إنشاء صندوق سيادي يسمى «صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة» بقيمة مالية تبلغ نحو مليار و500 مليون دينار، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة بنغازي، وفق المادتين الأولى والثانية من نص القرار رقم (45) لسنة 2021 الصادر في الثاني من مايو الجاري.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أن الصندوق يهدف لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية، وبموجب هذه المادة يتولى الصندوق على وجه الخصوص ما يلي:

1- حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العامة بالمدينة وإجراء الصيانة وإعمار المناطق المدمرة باستخدام كافة الوسائل وبالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية.

2- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار.

3- تنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدينة ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت والخدمات المتضررة.

4- تحديد أولويات الإعمار، بما يكفل فتح المجال أمام إنشاء مناطق حضرية واستثمارية.

5- اقتراح أسس وضوابط تقدير التعويض وآلية سدادها لكل منطقة من مناطق المدينة وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

6- سداد قيمة التعويض المقدر، واقتراح بدائل للتعويض النقدي لاعتمادها من مجلس الوزراء.

7- التعاقد لإجراء الصيانة، وأعمال الهدم والإزالة.

8- التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية المتعاقدة في شأن تنفيذ أو استكمال المشاريع الإسكانية وتخصيصها كتعويض عيني.

9- إعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها عمرانيًّا، بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة.

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما نصت المادة الخامسة على أن «يدار الصندوق بمدير عام ونائب له من ذوي الخبرة، يتم تسميتهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء».

مهام واختصاصات المدير العام لصندوق إعمار بنغازي ودرنة

وحددت المادة السادسة مهام واختصاصات المدير العام لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة في الآتي:

1- الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج في مجال نشاط الصندوق وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

2- مباشرة الأعمال التنفيذية الإدارية، المالية والفنية للصندوق.

3- توقيع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق وفقا للخطط والبرامج والنماذج وآليات العمل المقرة من مجلس الوزراء.

4- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.

5- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

6 - إعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وحسابه الختامي.

7- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن العمليات التنفيذية للخطط والبرامج، وكذلك فيما يتعلق بالمركز المالي للصندوق.

8- القيام بكافة المهام الأخرى التي تتصل بوظيفته كمدير تنفيذي للصندوق وما يكلفه به مجلس الإدارة.

موارد صندوق إعمار بنغازي ودرنة

كما حددت المادة السابعة موارد صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة من خلال الآتي:

1- المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي.

2- ما يخصص له من الميزانية العامة.

3- قيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.

4- الهبات التي يتحصل عليها الصندوق.

ونصت المادة الثامنة على أن «تشكل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير، وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة، ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري، ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني، وثلاثة مهندسین من ذوي الخبرة لا تقل درجتهم عن الثانية عشرة».

وشددت المادة التاسعة على أن «أموال الصندوق أموال عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم» وأوضحت المادة العاشرة أن «يكون للصندوق هيكل إداري يتكون من عدد محدود من الإدارات تحدد بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل الوظائف عن طريق الندب أو الإعارة».

وبينت المادة (11) من القرار أن «تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية»، في حين أسندت المادة (12) لديوان المحاسبة مهمة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته طبقًا للتشريعات النافذة.