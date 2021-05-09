الكوني والمنقوش يناقشان في غات توحيد الجيش وتأمين الحدود

اجتماع الكوني والمنقوش مع القيادات العسكرية والأمنية والمحلية في غات. (الإنترنت)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين المحليين في غات توحيد الجيش وتأمين الحدود الجنوبية.

ووصل الكوني والمنقوش، اليوم الأحد، إلى مطار غات المدني وكان في استقبالهما بالمطار عميد بلدية غات وعدد من المسؤولين المحليين وأعيان وحكماء ونشطاء غات إلى جانب الفعاليات النسائية بالمنطقة.

وقال مصدر أمني من غات لـ«بوابة الوسط» إن الكوني والمنقوش زارا منفد إيسين الحدودي مع الجزائر، وبعدها عقدا اجتماعًا في ديوان المجلس البلدي غات بحضور عميد البلدية والحكماء والأعيان «حيث تمت مناقشة توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود».

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واجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي مع عدد من القيادات العسكرية في أوباري التي وصلها الخميس ضمن جولة بالمنطقة الجنوبية، بالتزامن مع جولة مماثلة بدأتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في المنطقة.

ووصلت المنقوش إلى مدينة سبها، الجمعة، ومنها توجهت إلى بلدية القطرون، حيث اجتمعت مع القيادات المحلية والنشطاء والحكماء والأعيان، وتفقدت منفذ التوم الحدودي مع النيجر.