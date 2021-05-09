الكوني والمنقوش يناقشان في غات توحيد الجيش وتأمين الحدود

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 09 مايو 2021, 04:31 مساء
اجتماع الكوني والمنقوش مع القيادات العسكرية والأمنية والمحلية في غات. (الإنترنت)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين المحليين في غات توحيد الجيش وتأمين الحدود الجنوبية.

ووصل الكوني والمنقوش، اليوم الأحد، إلى مطار غات المدني وكان في استقبالهما بالمطار عميد بلدية غات وعدد من المسؤولين المحليين وأعيان وحكماء ونشطاء غات إلى جانب الفعاليات النسائية بالمنطقة.

وقال مصدر أمني من غات لـ«بوابة الوسط» إن الكوني والمنقوش زارا منفد إيسين الحدودي مع الجزائر، وبعدها عقدا اجتماعًا في ديوان المجلس البلدي غات بحضور عميد البلدية والحكماء والأعيان «حيث تمت مناقشة توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود».

- المنقوش تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
- الكوني والمنقوش في أوباري .. اجتماعات عسكرية وأمنية ولقاءات مدنية
- الكوني يجتمع مع قيادات عسكرية بالمنطقة الجنوبية

واجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي مع عدد من القيادات العسكرية في أوباري التي وصلها الخميس ضمن جولة بالمنطقة الجنوبية، بالتزامن مع جولة مماثلة بدأتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في المنطقة.

ووصلت المنقوش إلى مدينة سبها، الجمعة، ومنها توجهت إلى بلدية القطرون، حيث اجتمعت مع القيادات المحلية والنشطاء والحكماء والأعيان، وتفقدت منفذ التوم الحدودي مع النيجر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: جزء كبير من صاروخ الفضاء سقط فوق المحيط الهندي
دولى
220 جريحا حصيلة الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية
عربى
مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
مصرف الأمان يعلن استلام علاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
أميركا و4 دول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
«المناصب السيادية» تعرقل الميزانية الجديدة.. و«تأخير الانتخابات» هاجس الداخل ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«غوغل» تطلق «أغنية اللقاح» (فيديو)