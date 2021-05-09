الكوني والمنقوش في أوباري .. اجتماعات عسكرية وأمنية ولقاءات مدنية

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال اجتماعة بقادة المنطقة العسكرية الجنوبية السبت 8مايو( بوابة الوسط)

طرابلس ـ سبها، الوسط متابعة رمضان كرنفود٥

واصل نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا موسى الكوني، اجتماعاته مع القادة العسكريين، في إطار محاولات توحيد المؤسسات العسكرية الليبية.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع عقده، الجمعة بمقر منطقة سبها العسكرية بمدينة اوباري مع أمر منطقة سبها العسكرية الفريق على كنه، وعدد من ضباط القوات المسلحة، إن هذا الاجتماع ياتي على غرار الاجتماعات التي عقدت مع القادة العسكريين فى المنطقة الغربية والشرقية مؤخرا، من أجل وضع لبنة لتوحيد الجيش الليبي.

تأمين الجنوب بعد أحداث تشاد

وأشار الكوني إلى أن هذه الجهود بدأت بإنشاء غرفة عمليات؛ لتأمين الحدود الجنوبية بعد الأحداث الدامية التي حصلت فى تشاد خصوصا أن المعارضة التشادية موجودة فى الحدود الليبية التشادية.

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي، وفق خارطة الطريق المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، هو القائد الأعلى للجيش الليبي.

والسبت الماضي، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أيضا القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، وقال إن اللقاء يأتي في إطار «مساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة».

لقاءات مع المسؤولين المحليين في الجنوب

وبدأ الكوني عقد اجتماعات مع المسؤولين المحلين فى بلديات اوباري وبنت بيه والغريفة ومدير مديرية أمن أوباري حول معاناة واحتياجات المنطقة، وتزامنت زيارة الكوني إلى أوباري مع زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إلى الجنوب؛ حيث وصل الكوني إلى مطار غات رفقة المنقوش، وكان في استقبالهما عميد بلدية غات وأعيان ونشطاء المنطقة.

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال زيارته إلى الجنوب الليبي السبت 8 مايو 2021 ( بوابة الوسط)