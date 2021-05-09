بأمر وزارة الحكم المحلي.. عودة المجلس البلدي المنتخب سرت لإدارة البلدية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 09 مايو 2021, 01:51 مساء
رئيس المجلس البلدي المنتخب لبلدية سرت, مختار المعداني, (بلدية سرت)

دعت إدارة شؤون المحافظات والبلدية بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، المجلس البلدي السابق سرت، المنتخب العام 2016، برئاسة عميد البلدية مختار خليفة المعداني، للعودة إلى العمل بدلا من المجلس التسييري سرت، لحين إجراء الانتخابات المقبلة للمجلس البلدي سرت خلال الشهرين المقبلين.

وجاء في إفادة قدمتها إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، أن أعضاء المجلس البلدي المنتخب سرت، أدوا القسم القانونية للدورة الأولى، وأنهم مستمرون إلى حين إجراء الانتخابات، وهم: (مختار خليفة بن خليفة، وأبوبكر خليفة أبوبكر الجلاب، وخالد مصطفي أحمد عبدالله، وهنية سالم محمد أبوخريص، وغيث عبدالله غيث أوحيد، وإبراهيم أحمد مليطان، وصالح علي خليفة عيادة).

وأفاد مصدر ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، بأن إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، سلمت أختام البلدية إلى عميدها المنتخب .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: جزء كبير من صاروخ الفضاء سقط فوق المحيط الهندي
دولى
(بث مباشر) مركز الفلك الدولي يحدد زمان ومكان سقوط الصاروخ الصيني «التائه»
دولى
دباير (الحلقة 11)
فيديو
لمسة وفاء - موسى عبدالقادر (الحلقة 25)
فيديو
220 جريحا حصيلة الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية
عربى
19 ألف دينار غرامات مالية وإيقافات في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»
ليبيا
د.عادل المزوغي: السلطة كبلت الإعلام بتشريعات على مقاسها
ثقافة وفن
المركز الليبي للاستشعار عن بعد يعلن آخر التوقعات بشأن سقوط صاروخ الصين
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«غوغل» تطلق «أغنية اللقاح» (فيديو)