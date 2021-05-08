«الأرصاد»: الحرارة معتدلة على غالب المناطق ومرتفعة في الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود اعتدال في حالة الطقس على غالب مناطق الشمال؛ بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة اليوم السبت على غالب مناطق الوسط والجنوب خصوصا مناطق الجنوب الشرقي.



رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و28 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على الدواخل، ويشمل يوم الإثنين غالب المناطق.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و28 درجة، وتتراوح اليوم على جالو والجغبوب ما بين 40 و43 درجة، وتسجل انخفاضا غدا على هاتين المنطقتين وعلى أقصى الساحل الشرقي.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 35 و40 درجة، ولا تتجاوز اليوم 32 درجة على الحمادة والجفرة، وتسجل ارتفاعا اليومين المقبلين على غالب المناطق.



الكفرة - السرير - تازربو:

- الطقس ساخن اليوم وقليل السحب.

- الرياح شمالية غربية فشمالية على السرير بينما تكون هذا اليوم جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بقية المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول غدا إلى شمالية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 42 و45 درجة، وتسجل انخفاضا تدريجيا غدا على غالب المناطق.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم السبت 8 مايو 2021. (المركز الوطني للأرصاد)