وزير الدفاع الإيطالي يدين إطلاق نار من قبل خفر السواحل الليبي باتجاه قوارب صيد صقلية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 07:40 مساء
وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني. (آكي)

دان وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، حادثة إطلاق نار من قبل خفر السواحل الليبي باتجاه قوارب صيد إيطالية في المياه الدولية بالبحر المتوسط يوم الإثنين، معربا عن شكره لقوات بلاده البحرية التي تدخلت مرتين خلال أسبوع لتجنب اعتراض زوارق لخفر السواحل الليبي لمراكب صيد إيطالية.

وقال غويريني، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»: «في البداية، أود أن أشكر البحرية على تدخلها في الوقت المناسب أمس وكذلك يوم الإثنين الماضي. سفننا وأصولنا الدفاعية موجودة باستمرار في تلك المنطقة، التي تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع، تطبيقا للاتفاقيات الدولية».

وأكد غويريني أن «التدخلين من جانب البحرية ساهما في حماية قوارب الصيد الإيطالية من استيلاء محتمل من قبل الجانب الليبي، في منطقة تشير إليها الحكومة الإيطالية بأنها خطرة».

ثلاثة قوارب صيد صقلية تعرضت لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الليبي
وذكرت «آكي» أن ثلاثة قوارب صيد صقلية تعرضت أيضا، أمس الخميس، لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الليبي على بعد 30-40 ميلا بحريا قبالة ساحل مصراتة، ما أسفر عن إصابة قبطان أحد القوارب بجرح في ساعده.

وبشأن هذه الحادثة قال غويريني: «أشاطر وزير الخارجية دي مايو في الإعراب عن نفس الإدانة الحازمة: فمن الخطير وغير المقبول إطلاق أعيرة نارية على قارب مدني وتعريض حياة الناس للخطر».

- دي مايو يرفض إطلاق النار من قبل خفر السواحل الليبي لتحذير الصيادين الإيطاليين

ويوم الإثنين، أكدت وكيلة وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية، ستيفانيا بوتشاريللي، أن فرقاطة تابعة للقوات البحرية تدخلت صباح ذلك اليوم لإنقاذ سبع قوارب صيد إيطالية بعد أن اقترب منها زورق مطاطي عالي السرعة قادم من الساحل الليبي.

ورفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، من جهته، إطلاق النار من قبل خفر السواحل الليبيين لتحذير الصيادين الإيطاليين في البحر المتوسط، بغض النظر عن تجاوز مراكب الصيد للمياه الإقليمية.

ورأى دي مايو في تصريحات نقلتها «آكي» أنه بغض النظر عن تجاوز مراكب الصيد الإيطالية للمياه الدولية، فإن «إطلاق خفر السواحل الليبي طلقات تحذير على مستوى  الرأس أمر غير مقبول».

إصابة قبطان سفينة صيد صقلية جراء إطلاق النار
ونقلت «آكي» عن مصادر أمنية إيطالية أن قارب الصيد «أليزيو»، الذي تعرض لإطلاق النار، أمس الخميس، في الاشتباك مع خفر السواحل الليبي على بعد 35 ميلا بحرياً شمال ساحل مدينة الخمس، سيصل إلى ميناء ماتزارا ديل فالو التابع لمحافظة تراباني شمال غرب صقلية، في موعد لا يتجاوز فجر يوم غد السبت.

وذكرت المصادر أن «قبطان السفينة، جوزيبي جاكالوني، قد أصيب بجروح طفيفة في ذراعه ورأسه جراء تطاير شظايا زجاج كابينة القيادة»، وقد «تم إسعافه من قبل طاقم سفينة (ليبيتشو) العسكرية». مشيرة إلى أن «على متن السفينة هناك سبعة من أفراد طاقم (أليزيو)».

ودعا رئيس بلدية ماتزارا ديل فالو، سالفاتوري كوينشي، الحكومة الإيطالية للتوصل إلى حل مع السلطات الليبية في قطاع صيد الأسماك بمياه المتوسط، وذلك في أعقاب إطلاق زورق لخفر السواحل الليبي النار على ثلاثة قوارب إيطالية كانت تبحر على بعد حوالي 35 ميلاً عن الساحل بين مصراتة والخمس، بحسب «آكي».

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