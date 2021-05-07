تطعيم موظفي محطة كهرباء شمال بنغازي ضد «كورونا»

موظف بمحطة كهرباء شمال بنغازي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، 6 مايو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، تلقي عدد من المهندسين والفنيين بمحطة كهرباء شمال بنغازي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد».

ويأتي التطعيم بدعم مباشر من مدير عام شركة الكهرباء إبراهيم الفلاح، ووزير الصحة على الزناتي، وكان مدير المحطة صالح العبار على رأس الملقحين، حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- النجار: تطعيم 70 ألف شخص ضد «كورونا».. والحملة تسير بشكل مرض

وانطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات في 17 أبريل الماضي، بعد تجهيز 430 مرفقا صحيا في كل ربوع البلاد بكل المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

وخلال إحاطة حول سير عمل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد مرور 13 يوما على إطلاقها، قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، في 29 أبريل الماضي، إن الحملة الوطنية تسير بشكل «مرض»، لافتا إلى تطعيم نحو 70 ألف شخص.

وأشار النجار إلى وجود إقبال «جيد» من قبل المواطنين على التسجيل بمنظومة التطعيم، متوقعا أن تسهم في تقليل نسب الإصابة والوفيات وحماية الفئات المستهدفة من الفيروس.

موظف بمحطة كهرباء شمال بنغازي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، 6 مايو 2021. (شركة الكهرباء)

موظف بمحطة كهرباء شمال بنغازي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، 6 مايو 2021. (شركة الكهرباء)

موظف بمحطة كهرباء شمال بنغازي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، 6 مايو 2021. (شركة الكهرباء)