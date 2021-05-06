افتتاح مكتب مبيعات الخطوط التونسية في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 09:28 صباحا
مكتب الخطوط التونسية في مطار معيتيقة، 5 مايو 2021، (صفحة المطار على فيسبوك)

فتحت شركة الخطوط الجوية التونسية مكتب مبيعات في مطار معيتيقة الدولي؛ استعدادا لعودة رحلات الشركة إلى ليبيا.

وستنظم الشركة خلال الفترة المقبلة رحلة واحدة يوميا إلى مطار معيتيقة، وثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار بنينا الدولي، حسب بيان إدارة مطار معيتيقة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وفي 27 أبريل الماضي، أعلنت الخطوط الجوية التونسية تأجيل عودة الرحلات إلى المطارات الليبية؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي، وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين البلدين خلال شهر رمضان.

وأشارت الخطوط التونسية إلى بدء سريان القرار منذ 15 مايو المقبل، على أن تؤمن خلال الأشهر المقبلة، خمس رحلات أسبوعية إلى ليبيا، بمعدل ثلاث رحلات إلى طرابلس ورحلتين أسبوعيتين إلى بنغازي، مع إمكانية الترفيع في عدد الرحلات ليعود إلى مستوياته العادية، أي بمعدل رحلة يوميا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»
دولى
الحكومة المصرية تعلن قرارات عاجلة لمواجهة «كورونا» قبل عيد الفطر وتستمر لأسبوعين
عربى
للعام الثاني.. السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج
عربى
ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
مفاجأة: سباب واعتذار واتجاه إلى التحقيق بعد قمة سيتي وسان جيرمان
رياضة عالمية
التكتل الفيدرالي يؤكد تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
ليبيا
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
صور واقعية لكهربائية «مرسيدس» من الشارع
سيارات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصر تتلقى 4.9 مليون جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»