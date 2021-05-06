افتتاح مكتب مبيعات الخطوط التونسية في مطار معيتيقة

مكتب الخطوط التونسية في مطار معيتيقة، 5 مايو 2021، (صفحة المطار على فيسبوك)

فتحت شركة الخطوط الجوية التونسية مكتب مبيعات في مطار معيتيقة الدولي؛ استعدادا لعودة رحلات الشركة إلى ليبيا.

وستنظم الشركة خلال الفترة المقبلة رحلة واحدة يوميا إلى مطار معيتيقة، وثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار بنينا الدولي، حسب بيان إدارة مطار معيتيقة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وفي 27 أبريل الماضي، أعلنت الخطوط الجوية التونسية تأجيل عودة الرحلات إلى المطارات الليبية؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي، وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين البلدين خلال شهر رمضان.

وأشارت الخطوط التونسية إلى بدء سريان القرار منذ 15 مايو المقبل، على أن تؤمن خلال الأشهر المقبلة، خمس رحلات أسبوعية إلى ليبيا، بمعدل ثلاث رحلات إلى طرابلس ورحلتين أسبوعيتين إلى بنغازي، مع إمكانية الترفيع في عدد الرحلات ليعود إلى مستوياته العادية، أي بمعدل رحلة يوميا.