الخطوط التونسية تؤجل عودة الرحلات إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 10:22 صباحا
طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الخطوط الجوية التونسية تأجيل عودة الرحلات إلى المطارات الليبية؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين البلدين خلال شهر رمضان.

وأشارت الخطوط التونسية إلى بدء سريان القرار منذ 15 مايو المقبل، على أن تؤمن خلال الأشهر المقبلة، خمس رحلات أسبوعية إلى ليبيا، بمعدل ثلاث رحلات إلى طرابلس ورحلتين أسبوعيتين إلى بنغازي، مع إمكانية الترفيع في عدد الرحلات ليعود إلى مستوياته العادية، أي بمعدل رحلة يوميا.

وفي مارس الماضي، أعلنت ليبيا اكتشاف حالات إصابة بالسلالة المتحورة القادمة من جنوب أفريقيا، فيما أكدت وزارة الصحة الفرنسية في الشهر ذاته أن نحو 6% من إصابات «كورونا» في فرنسا مصدرها السلالات الأكثر عدوى المرصودة لأول مرة في البرازيل وجنوب أفريقيا.

واقترحت في وقت سابق اللجنة العلمية التونسية لمواجهة «كورونا» إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية التونسية مع ليبيا وفرنسا أو إجراء تحاليل سريعة بمناطق العبور على الوافدين إلى المطارات والموانئ، حتى إن قدموا تحليلا سلبيا، على أن يخضع كل شخص يكون تحليله إيجابيا إلى الحجر الصحي الإجباري. كما حذر معهد باستور التونسي من تسلل الوافدين إلى ليبيا بوثائق تحليل مزورة إلى البلاد.

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