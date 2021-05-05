دورات بريطانية لمؤسسات التعليم الفني الليبية

وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو يبحث آفاق التعاون المشترك مع مدير المجلس الثقافي البريطاني بن لوتون. (وزارة التعليم التقني)ِ

بحث وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يخلف سعيد السيفاو، صباح الأربعاء، بطرابلس آفاق التعاون المشترك مع مدير المجلس الثقافي البريطاني بالسفارة البريطانية لدى ليبيا بن لوتون.

وتناول الاجتماع آفاق التعاون بين االبلدين في تنفيذ مشروع برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني، فضلاً عن مناقشة مساهمة المجلس في إعداد برامج الدورات التأهيلية لمؤسسات التعليم الفني المستهدفة من مختلف مناطق ليبيا.

كما استعرض الاجتماع المراحل والخطوات التي قام بها المجلس خلال الأعوام السابقة، إذ أكد الوزير ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ البرنامج بما يخدم المؤسسات الفنية المستهدفة كمرحلة أولى.

وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو يبحث آفاق التعاون المشترك مع مدير المجلس الثقافي البريطاني بن لوتون. (وزارة التعليم التقني)ِ