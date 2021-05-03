فريق هندسي هندي يصل محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 10:02 مساء
محطة كهرباء خليج سرت. (الإنترنت)

وصل عدد من المهندسين والفنيين بإحدى الشركات الهندية المتعاقدة مع شركة الانشاءات الكهربائية برعاية الشركة العامة للكهرباء لمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت.

وقال مصدر بمحطة الخليج البخارية بسرت لوكالة الانباء الليبية (وال) إن الفريق الهندسي من الشركة الهندية سيباشر العمل في تجهيز الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية بسرت المتوقفة مند عام 2014 وذلك ضمن أربعة وحدات بالمحطة الأولى تم تشغيلها عام 2013 بإنتاجية ( 250) ميغاوات.

ويعد مشروع تنفيذ محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت من أكبر المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة بليبيا.

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