«مكافحة الأمراض»: 464 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

حملة التطعيم ضد كورونا في غدامس، 27 أبريل 2021، (الرقابة على الأغذية)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 480 مصابا، في حين توفى ثمانية آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 3187 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 688 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 140 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 111 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 57 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 22 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 61 عينة.

وأرسلت إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 250 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينة واحدة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 138 عينة، ومختبر مصحة النفط طرابلس 13 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 142 عينة، ومختبر مركز سبها الطبي 18 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 254 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 192 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 178 ألفا و335 حالة، منها 11 آلفا و92 نشطة، و164 ألفا و196 متعافى، و3047 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.