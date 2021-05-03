«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 11:51 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة شمالية إلى شمالية شرقية، مساء اليوم الإثنين، على الساحل من الخمس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستكون شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل من الخليج إلى بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا .
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على معظم الساحل، وشمالية غربية على ساحل سرت، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخمس و مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه صباح اليوم، وتتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي وشحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومترين.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل رأس لانوف وبنغازي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر يلتقي الصداقة.. الوحدة مع الخمس.. التعاون يواجه دارنس في الدوري الليبي ...
رياضة محلية
أميرة عبدالقادر تتوج ببطولة «ملكات الشطرنج الليبي»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
دباير (الحلقة 5)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ماي فلاور 400» أول قارب ذكي من دون قبطان بشري