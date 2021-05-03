«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة شمالية إلى شمالية شرقية، مساء اليوم الإثنين، على الساحل من الخمس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستكون شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل من الخليج إلى بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا .

- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على معظم الساحل، وشمالية غربية على ساحل سرت، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخمس و مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.