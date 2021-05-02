«الأرصاد» يعلن حالة الطقس على السواحل الليبية (الأحد 2 مايو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 11:32 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح جيدة على السواحل الليبية، اليوم الأحد، فيما تصل أعلى سرعة للرياح 20 عقدة، وذلك على ساحل زوارة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون غربية صباح اليوم على ساحل سرت تتراوح سرعتها ما بين 05 و15 عقدة، وتصل غدا الإثنين إلى 20 عقدة على ساحل زوارة .
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب .
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.
- الرؤيـة جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب .
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية على أقصى الساحل الشرقي سرعتها ما بين 05 و10 عقدات.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملقحون قد ينقلون عدوى «كورونا» إلى غيرهم
طب وصحة
استقالة ثلث موظفي شركة أميركية احتجاجا على حظر النقاش السياسي
دولى
دباير (الحلقة 4)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 18)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالمجيد عبدالله (الحلقة 18)
فيديو
بالصور.. فضاءات الشعر تحيي ليالي رمضان
ثقافة وفن
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
السفارة الأميركية: إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية لـ«التنفيذ الكامل» ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آلام أسفل الظهر.. أسباب ونصائح لتخفيفها