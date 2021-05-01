المنفي يزور المدينة القديمة وحي المغار خلال زيارته لدرنة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 01 مايو 2021, 04:40 مساء
المنفي في زيارة المدينة القديمة وحي المغار بمدينة درنة, 1 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

حرص رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على زيارة المدينة القديمة وحي المغار بمدينة درنة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى المدينة.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم، فإن الزيارة تعد الأولى لمسؤول رفيع لدرنة منذ بداية ثورة 17 فبراير.

وأوضح البيان أن زيارة المنفي للمدينة القديمة وحي الغار، رفقة عميد البلدية.

بالصور: المنفي يزور درنة ويلتقي عميد البلدية والحكماء والأعيان

وفي وقت سابق من اليوم زار المنفي، مدينة درنة، والتقى عميد البلدية والحكماء والأعيان ورئيس جامعة عمر المختار فرع درنة، والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

وناقش المنفي، خلال زيارته ملفات عودة المهجّرين والنازحين، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآليه عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية.

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