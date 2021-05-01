بالصور: المنفي يزور درنة ويلتقي عميد البلدية والحكماء والأعيان

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في زيارة لمدينة درنة, 1 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مدينة درنة اليوم السبت، والتقى خلال الزيارة عميد البلدية والحكماء والأعيان ورئيس جامعة عمر المختار فرع درنة، والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

وناقش المنفي، خلال زيارته، ملفات عودة المهجَّرين والنازحين، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآليه عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم.

وأعرب المنفي عن سعادته لزيارة مدينة درنة، مؤكدًا عزمه دعم المدينة في شتى المجالات بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

كما أعرب عميد البلدية ومجلس أعيان وحكماء المدينة عن دعمهم التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهودهم للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في زيارة لمدينة درنة, 1 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في زيارة لمدينة درنة, 1 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في زيارة لمدينة درنة, 1 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في زيارة لمدينة درنة, 1 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)