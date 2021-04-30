المشري وكوبيش يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي

المشري وكوبيش خلال لقاء في طرابلس، 30 أبريل 2021، (مجلس الدولة)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح الطريق الساحلي؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفان في العاصمة طرابلس اليوم الجمعة، حيث أطلع كوبيش، المشري على نتائج زياراته المحلية والخارجية فيما يتعلق بالملف الليبي، وإحاطته للجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن أمس الخميس، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعرب كوبيش عن مخاوفه من انعكاسات الأوضاع التي تحدث في الدول المجاورة على الأمن في ليبيا، وتزايد أنشطة الجماعات المسلحة نتيجة الوضع الأمني في دول الجوار وخاصة بالجنوب الليبي.

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وقال المشري إنه من الضروري «إخراج كافة المرتزقة والقوات الخارجة عن القانون، قبل الحديث عن أي اتفاقات عسكرية مبرمة سابقا».

كما دعا إلى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل عقد الانتخابات، مشيرا إلى إمكانية عقد الاستفتاء خلال المدة المقبلة، وحث رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح وأعضاءها على تجنّب الحديث عن السياسة لأنهم جهات محايدة.

ولفت إلى أن مجلس الدولة يعمل مع مجلس النواب على الوصول إلى أرضية مشتركة يتوافق عليها الجميع فيما يتعلق بالمناصب السيادية.