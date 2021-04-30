روسيا: الحديث عن دعم «فاغنر» متمردين تشاديين قادمين من ليبيا «سيناريو هوليوودي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 10:37 مساء
عناصر من الجيش التشادي في نجامينا، (أرشيفية: إنترنت)

وصف النائب الأول للممثل الدائم الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، التقارير التي تتحدث عن دعم مجموعة «فاغنر» لمتمردين تشاديين قادمين من ليبيا بأن «سيناريو رائع في هوليوود، لكن لا علاقة له بالواقع».

وأضاف، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أنه لا يستبعد أن تتحول التقارير الصحفية التي تتناول هذا الأمر إلى «أساس لإجراءات ضد روسيا»، معقبا: «الولايات المتحدة أطلقت قبل عامين حملة ضد (التأثير الضار) لروسيا في أفريقيا، وقد تتم معاقبتنا بسبب هذه التقارير إذا اعتمدنا على رأي الخارجية الأميركية، ولا توجد حقائق، وإنما تقارير تنتشر الآن».

بوليانسكي: قلقون من كثرة الجماعات المسلحة في ليبيا
وأعرب عن قلق موسكو جدا من وجود «الكثير من الجماعات المسلحة» في ليبيا، معقبا: «كلما زاد استقرار الوضع في ليبيا وأماكن أخرى في منطقة الساحل الأفريقي، قلت الفرص المتاحة للجماعات المسلحة للبقاء والعمل».

اقرأ أيضا: جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا

وأشار إلى أن «الشرط المهم» لتحقيق الاستقرار هو وقف أي تدخل أجنبي في شؤون هذه البلدان، مكملا: «حتى الآن لم يحدث هذا الأمر، ونرى بوضوح أن هناك مصالح دول كبيرة وراء الكثير من الصراعات في أفريقيا، هذا الوضع مستمر، ونناشد دائما زملائنا التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 3)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 17)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح بن حامد (الحلقة 17)
فيديو
قرعة أبطال أفريقيا: الأهلي المصري في موقعة نارية ضد صن داونز.. ومواجهة عربية ...
رياضة عالمية
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
«أسترازينيكا» تضاعف أرباحها الصافية في الربع الأول من 2021
اقتصاد
في العدد 284: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف مرتزقة ليبيا.. والاقتصاد يتعافى
ليبيا
دباير (الحلقة 2)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 16)
فيديو
لمسة وفاء - نوري عبدالله «نوريتا» (الحلقة 16)
فيديو
انتهاء موسم كارفخال مع ريال مدريد
رياضة عالمية
دوري أبطال أوروبا يحسم مستقبل ديبالا مع يوفنتوس
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «تويوتا لاند كروزر 2022»