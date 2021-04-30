«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 10:58 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع رياح نشطة نسبيا، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة على الساحل الممتد من الخمس إلى أقصى الساحل الغربي.

رأس اجدير -  سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية من رأس اجدير حتى الخمس، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق، معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء السبت إلى شمالية غربية على أغلب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية من رأس اجدير حتى الخمس، وبين 37 و43 درجة على باقي المناطق وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأحد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الجبل الأخضر، مثيرة للأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على غدامس.

الكفرة - السرير - تازربو:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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