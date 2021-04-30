بالصور.. جولة الكوني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 12:43 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني يتحدث إلى أحد المواطنين في بنغازي، 29 أبريل 2021. (الإنترنت)

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى مدينة بنغازي الخميس. وأظهر تسجيل مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي، جولة الكوني في مدينة بنغازي، وحديثه مع عدد من المواطنين من داخل أحد المقاهي في المدينة التي وصلها في وقت سابق الخميس على متن طائرة عادية.

وزيارة الكوني لمدينة بنغازي هي الأولى له منذ تولي المجلس الرئاسي لمهامه رسميا، ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن  مصادر مقربة من العضو بالرئاسي موسى الكوني القول إن هذه الزيارة تأتى في إطار الجولات التي يقوم بها رئيس وعضوا المجلس للعديد من المدن والمناطق الليبية للوقوف مباشرة على أوضاعها وحلحلة الإشكاليات التي تعانى منها سواء من النواحي الإدارية أو المالية أو المعيشية ، ومساعدة المسؤولين في الأجهزة الإدارية والخدماتية سواء المجالس البلدية أو الهيئات والمؤسسات العامة على أداء مهامهم في تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطنون وتتطالبها المرحلة .

وأوضحت المصادر ذاتها أن الكوني الذي وصل اليوم لبنغازي على متن أحد طائرات الركاب المجدولة ضمن برنامج شركة الطيران المحلية، سيجري خلال هذه الزيارة العديد من اللقاءات التشاورية مع كل من رئيس وأعضاء المجلس البلدي وبعض الفاعليات الاجتماعية والشبابية تتعلق بالعديد من الملفات الهامة التي يتولاها المجلس الرئاسي وفي مقدمتها المصالحة الوطنية ، وتوحيد المؤسسات السيادية في الدولة الليبية ، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بحياة ومعيشة المواطن الليبي أينما كان ، وأينما وجد سواء داخل الوطن أو خارجه .

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني يتحدث إلى أحد المواطنين في بنغازي، 29 أبريل 2021. (الإنترنت)
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