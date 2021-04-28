«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، عدا بعض المناطق التي ستتأثر فيها الرؤية نتيجة رياح مثيرة للأتربة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق.