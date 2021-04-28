الدبيبة يعلق على عدم عقد اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي

الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري 2021, 27 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، على عدم عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي الإثنين، مضيفا أن «هناك من لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين، وتأسيس دولة حقيقية تحفظ عزتنا وكرامتنا».

وتابع الدبيبة، خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري 2021، الثلاثاء، أنه «كان من المفترض عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في بنغازي الحبيبة، المدينة التي تسكن قلوب الليبيين جميعا. جناح الوطن الذي لا يحلق بدونه»، مضيفا «من هذا المنبر أحي أهلنا في مدينتنا بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا جدا».

وأضاف «لن نترك بعض العقبات البسيطة تحول دون خدمة كافة الليبيين والوقوف بشكل مباشر على المشاكل والتحديات التي يمر بها أهلنا، سواء كانت تحديات معيشية أو تنموية مهما كبرت أو صغرت».

القيادة العامة تؤكد استعدادها لاستقبال وتأمين اجتماع حكومة الوحدة الوطنية

وأوضح أن هناك «من لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين، وتأسيس دولة حقيقية تحفظ عزتنا وكرامتنا»، مؤكدا أن هذا لا يتحقق إلا بنبذ الخلاف والتسامي فوق الجرح والتصرف بحكمة وفق المصلحة العليا للوطن، وفق قوله.

وشدد على ضرورة أن «نوحد الأفكار والعقول حول مبدأ تجاوز الماضي»، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية، «التي تمثل كل الليبيين، معنية بحل مشاكلهم في كل المدن والقرى دون استثناء».

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، أن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قررت تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا عقده بمدينة بنغازي أمس الإثنين، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.

ولم يذكر الناطق الأسباب التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع.

وفي بيان الثلاثاء، أكدت القيادة العامة أنها مستعدة لاستقبال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وأن «الأمن يسود شرق ليبيا».

وقالت القيادة العامة في بيان، إن الأيام الثلاثة الماضية، شهدت نشر وسائل إعلام «تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت لإنتاج سلطة موحدة»، معلومات «كاذبة» مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة، والتي بسببها تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة «الحكومة الموقتة» إلى مدينة بنغازي.

الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري 2021, 27 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري 2021, 27 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)