كوبيش يصل طرابلس اليوم

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

يصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش إلى العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، حسبما كشف مصدر مطلع إلى «بوابة الوسط».

وزار كوبيش العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل الجاري؛ حيث عقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين، على رأسهم وزير الخارجية جان إيف لودريان.

وأوضحت البعثة الأممية أن اللقاءات تناولت الوضع في ليبيا، «لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة محور المناقشات».

وخلال اجتماعهما، شدد كوبيش ولودريان على أهمية «الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل» من ليبيا.