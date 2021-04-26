أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة شرقا وارتفاع في درجات الحرارة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 11:03 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق الشرق اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع غرب البلاد، ليشمل اليومين المقبلين غالبية المناطق مع رياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة والغبار.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شرقية، فجنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و37 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، وبين 27 و30 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، تتكاثر على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على غات، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق خاصة غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

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