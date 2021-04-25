إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف

عدد من الصكوك الخاصة بـ«هدية رمضان» للأسر المستهدفة بالمبادرة. (الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي)

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إحالة القيم المالية المخصصة لـ«هدية شهر رمضان» إلى حسابات ما يقرب من 100 ألف أسرة مستهدفة بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية بالمصارف التجارية.

ونوهت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن العمل جارٍ على استكمال بقية الأسر المستهدفة بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومتابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة.

- «هدية رمضان».. مبادرة الدبيبة لإعانة 200 ألف أسرة معوزة (صور)

وتهدف مبادرة «هدية رمضان»، التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في 29 مارس الماضي، إلى إعانة 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبلغ القيمة المالية للمبادرة نحو 100 مليون دينار، وتساهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

عدد من الصكوك الخاصة بـ«هدية رمضان» للأسر المستهدفة بالمبادرة. (الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي)

عدد من الصكوك الخاصة بـ«هدية رمضان» للأسر المستهدفة بالمبادرة. (الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي)

عدد من الصكوك الخاصة بـ«هدية رمضان» للأسر المستهدفة بالمبادرة. (الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي)