«هدية رمضان».. مبادرة الدبيبة لإعانة 200 ألف أسرة معوزة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 11:05 مساء
اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار، تستهدف إعانة 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» تحديد المستهدفين بالمبادرة «من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية»، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك.

وجاء الإعلان عن المبادرة خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الاثنين، مع وزراء: الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن صندوق التضامن الاجتماعي سيتولى الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار «هدية رمضان».

وأضاف أنه ستسهم في المبادرة مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.

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