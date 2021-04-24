«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من طرابلس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 02:22 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية من مساء اليوم السبت على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، وظهر غدٍ على ساحل بنغازي، سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، وجنوبية غداً على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها ما بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة من مساء اليوم على ساحل طرابلس.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.00 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة الى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول غداً إلى جنوبية شرقية، سرعتها ما بين 05 و20 عقدة غداً على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة.

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