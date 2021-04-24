وزيرة الداخلية الإيطالية: اهتمام خاص بالملف الأمني مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 12:01 مساء
وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي، (أرشيفية: آكي)

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورغيزي «ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الإيطالية الليبية، المتميزة تقليديا»، مشيرة بشكل خاص إلى العلاقات الأمنية.

وأشارت، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أمس الجمعة في روما، إلى اعتماد الجانب الإيطالي لـ«استراتيجية واسعة ومتكاملة في العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، المدعوة لإدارة هذه المرحلة الحاسمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا». 

وأضافت: «أنا على ثقة من مقدرة هذه الحكومة على إكمال مهمتها بنجاح. ومن جانبنا، سنواصل دعمهم على هذا المسار كما فعلنا دائمًا»، وذلك حسب بيان صادر عن الداخلية الإيطالية نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي). 

تناول الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، منها ملف الهجرة، «مع إيلاء اهتمام خاص لمحاربة التنظيمات الإجرامية الناشطة في مجال الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين»، حسب البيان.

ولفت البيان إلى تأكيد روما سعيها إلى «تكثيف برامج التعاون والاتفاقات الثنائية في مجال الأمن والتصدي للتهديدات الإرهابية».

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