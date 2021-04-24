تونس ترتب لفتح خط بحري لنقل المسافرين بين مصراتة وصفاقس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 01:01 صباحا
ميناء مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة النقل التونسية الترتيب لفتح خط بحري لنقل المسافرين والسيّارات بين مينائي مصراتة وصفاقس.

وكشف وزير النقل التونسي معز شقشوق خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة، عن الشروع في تسيير هذا الخط على ميناء حلق الوادي و ميناء جرجيس في مرحلة أولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئته حسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية الجمعة.

وأوضح شقشوق أن هناك 3 خطوط بحرية منتظمة لنقل الحاويات ساهمت في تزويد السوق الليبية، خاصة، بالموّاد الغذائيّة وتطوير الصادرات التونسية نحو ليبيا.

من جانبه كشف صابر بوقرّة عن انتهاء أعمال مشروع المحطّة البحرية مصراتة، مؤكدا رغبة الجانب الليبي في فتح هذا الخط البحري، وأعرب عن استعداد مجموعة من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للعمل على تطوير العلاقات التجاريّة البينية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء في تونس تطور التبادل التجاري مع ليبيا خلال مارس الماضي بنسبة 148% مقارنة بشهر فبراير.

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