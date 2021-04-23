وزيرا الإسكان وشؤون المهجرين يتفقدان المناطق المتضررة جراء «الإرهاب» في بنغازي

وزيرا الإسكان وشؤون المهجرين يتفقدان مناطق ببنغازي، 23 أبريل 2021، (حكومة الوحدة)

تفقد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام المناطق المتضررة والمدمرة في مدينة بنغازي «نتيجة الحرب التي دار رحاها ضد الجماعات الإرهابية».

ورافقهما رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج اقعيم؛ حيث شملت الجولة منطقة الصابري ووسط البلاد وسيدي خريبيش والقوارشة، حسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكد الوزيران ضرورة الإسراع في معالجة مشكلات هذه المناطق تدريجيا، وفق الأولويات التي تضعها الجهات ذات العلاقة المباشرة بإعادة الإعمار، سواء في البنى التحتية أو الشبكة الكهربائية وغيرها من الأولويات التي ستسهم في إعادة الحياة لهذه المناطق.

وزيرا الإسكان وشؤون المهجرين يتفقدان مناطق ببنغازي

وزيرا الإسكان وشؤون المهجرين يتفقدان مناطق ببنغازي

وزيرا الإسكان وشؤون المهجرين يتفقدان مناطق ببنغازي