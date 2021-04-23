القريو يقدم أوراق اعتماده قنصلا عاما لدى تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 03:45 مساء
القريو يقدم أوراق اعتماده إلى مدير المراسم والتشريفات الدبلوماسية في وزارة الخارجية التونسية، 22 أبريل 2021. (السفارة الليبية في تونس)

قدم قنصل ليبيا العام لدى تونس فاضل القريو أوراق اعتماده صباح اليوم الجمعة، في العاصمة التونسية، إلى مدير المراسم والتشريفات الدبلوماسية في وزارة الخارجية زهير أبوراس، على ما أفادت السفارة الليبية في تونس أمس.

وخلال المراسم تم تقديم وثيقة الاعتماد الرئاسية المقدمة من الرئيس قيس سعيد إلى القريو، الذي وجه الشكر خلال اجتماع مع أبوراس ومدير إدارة الشؤون القنصلية ناصر الصيد، إلى «تونس حكومة وشعبا على ما قدمته للشعب الليبي خلال السنوات الماضية من دعم ومساندة».

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وشدد على «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين» وحرصه على تطوير العمل القنصلي وتسهيل الإجراءات والمعاملات للمواطنين، وعمله على «تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الدولتين ما يعزز روابط الأخوة بينهما».

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