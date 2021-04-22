«مكافحة الأمراض»: 533 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

إحدى العاملات في برج الأمل ببنغازي خلال إعدادها إحصائية خاصة بمصابي فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 739 مصابا، في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 2786 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 495 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 138 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 890 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 122 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 79 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 66 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 160 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 37 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 38 عينة.



وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 86 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 12 عينة، ومختبر مصة النفط طرابلس 12 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 25 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 134 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 24 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس خمس عينات، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة ثلاث عينات، ومختبر مركز سبها الطبي 18 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 192 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 188 عينة.



وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 174 ألفا و216 حالة، منها 11 ألفا و650 نشطة، و159 ألفا و630 متعافى، و2936 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.