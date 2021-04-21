المنقوش تستعرض مع شكشك خطة «الخارجية» لترشيد الإنفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 05:26 مساء
المنقوش خلال لقائها مع شكشك في طرابلس، 21 أبريل 2021. (ديوان المحاسبة)

استعرضت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خطة الوزارة لترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات والبعثات الليبية بالخارج.

وتطرق الاجتماع، الذي شهد حضور مستشاري الديوان بالوزارة، إلى تنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل بالخارج، وملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج، وفق بيان منشور على صفحة الديوان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش المجتمعون ملاحظات الديوان حول قرارات الإيفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال العامين 2020 و2021، وخلصوا إلى «الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان على أداء عمل الوزارة»، وفق البيان.

المنقوش خلال لقائها مع شكشك في طرابلس، 21 أبريل 2021. (ديوان المحاسبة)
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