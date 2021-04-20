مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع الميزانية

جانب من جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الدبيبة في 10 مارس 2021. (الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس استأنف منذ قليل جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقره الموقت بمدينة طبرق لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأوضح بليحق، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة برئاسة النائب الأول فوزي النويري وبحضور النائب الثاني وأكثر من ٩٠ نائبًا.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، قال بليحق في بيان، إن جلسة المجلس شهدت حضور النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس وأكثر من 97 نائبًا، واستمع خلالها إلى التقرير المفصل، الذي أعدته لجنة التخطيط والموازنة العامة بالمجلس، والذي تضمن «عددًا كبيرًا من الملاحظات». وأضاف: «تم تداول الملاحظات حول الميزانية، والتوصيات التي وصلت إلى 30 توصية من قبل لجنة الميزانية».

والإثنين، قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، إن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».

وحسب صورة ضوئية لجدول نشره النائب أبوبكر سعيد على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» لاستخدامات الميزانية في المشروع المعروض على مجلس النواب، فإن نفقات المرتبات وما في حكمها بلغ 33 مليارًا و332 مليونًا و606 آلاف و300 دينار.

أما نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في مشروع الميزانية، فقد بلغت 12 مليارًا وخمسة ملايين و91 ألف دينار. أما نفقات مشروعات وبرامج التنمية فقد بلغت 22 مليارًا و350 مليون دينار، ونفقات الدعم 23 مليارًا و110 ملايين، ونفقات الطوارئ خمسة مليارات.