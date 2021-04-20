وفد وزاري تركي كبير يزور ليبيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 02:55 مساء
لقاء اللافي وسفير تركيا، 20 أبريل 2021، (الإنترنت)

كشف السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز عن اعتزام وفد وزاري تركي كبير زيارة ليبيا قريبا؛ لبحث المزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء في طرابلس، حيث أكد السفير التركي عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، واستعداد بلاده لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأضاف السفير أن تركيا يهمها عودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم كل مسارات العملية السياسية في ليبيا، ومساندتها السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي، وبما يعزز السيادة الليبية.

من جانبه، رحب اللافي بالسفير التركي، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومشيدًا بدور أنقرة في دعم المسار السياسي، ودعم السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد اللافي أهمية التعاون الليبي التركي في كل الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ورفع كفاءات هذه المؤسسات من خلال الاستشارات الفنية والتدريب، مؤكدا حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التفاهمات والاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع تركيا.

وأشار اللافي إلى ضرورة عودة الشركات التركية إلى ليبيا بأسرع وقت، للمساهمة في إعادة الإعمار، خصوصا في مجال الكهرباء، والاستفادة من خبرة الشركات التركية في هذه المجالات.

وفي هذا الشأن طلب اللافي تفعيل عمل اللجنة الليبية التركية المتعلقة بالمشاريع السابقة، ومعالجة المشاريع المتوقفة منها.

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