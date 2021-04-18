أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (18 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 03:23 مساء
أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية والعربية أمام الدينار. (بوابة الوسط)

استهل سعر الصرف الرسمي للدولار تعاملات الأسبوع بانخفاض هامشي مقابل الدينار اليوم الأحد.

وتراجعت العملة الأميركية بفارق قرش واحد مسجلة 4.49 دينار مقابل 4.50 دينار الخميس، وفي حين استقر اليورو عند 5.38 دينار، صعد الجنيه الاسترليني بفارق قرش واحد مسجلًا 6.21 دينار مقارنة بـ6.20 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

واستقر الين الياباني عند 4.13 دينار والإيوان الصيني عند حاجز0.68 دينار، والليرة التركية عند 0.55 دينار التي سُجلت الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وعلى صعيد العملات العربية، هبط الريال السعودي إلى 1.19 دينار مقابل1.20 د‫ينار بفارق قرش واحد، في حين بقي الدرهم الإماراتي عند 1.22 دينار.

وفي الجوار تراجع الدينار التونسي إلى 1.62 دينار مقارنة بـ1.63 دينار الخميس، فيما استقر الدينار الجزائري عند 0.34 دينار.

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