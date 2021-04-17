بالصور: انتشار مفارز اللواء 444 في «مناطق حيوية» في صلاح الدين وطريق الشوك

مفارز اللواء 444 في صلاح الدين وطريق الشوك, 17 أبريل 2021. (اللواء 444)

نشرت قوات «اللواء 444 قتال»، التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، صورًا تظهر انتشار مفارز اللواء في «مناطق حيوية» في صلاح الدين وطريق الشوك.

وقال «اللواء 444»، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوحدات تمركزت بشكل كثيف في عدد من التقاطعات ضمن خطة منطقة طرابلس العسكرية «لفرض الأمن والاستقرار والمجاهرة بالأمن».

وأمس الجمعة اقتحمت، مفارز «اللواء 444 قتال»، مقرات عدة تابعة لمجموعات مسلحة «لا تأتمر بأوامر الدولة».

«اللواء 444» يقتحم مقرات مجموعات مسلحة «لا تأتمر بأوامر الدولة» في صلاح الدين والسدرة

ووفق بيان للواء 444، كانت هذه المقرات في منطقة صلاح الدين والسدرة، وتمت مصادرة كميات من الذخائر والأسلحة التي كانت بحوزة هذه المجموعات.

مفارز اللواء 444 في صلاح الدين وطريق الشوك, 17 أبريل 2021. (اللواء 444)

مفارز اللواء 444 في صلاح الدين وطريق الشوك, 17 أبريل 2021. (اللواء 444)