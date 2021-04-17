إردوغان لـ«ناتو»: تركيا تدعم مجالي الدفاع والأمن في ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)

أكد الرئيس التركي طيب رجب إردوغان ضرورة «تقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة في مجالي الدفاع والأمن»، معتبرا أن بلاده تقدم مساهمات في هذا الاتجاه في إطار الاتفاقات المبرمة مع الجانب الليبي.



جاء ذلك خلال محادثات هاتفية لإردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس الجمعة، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للرئاسة التركية.



وبحث إردوغان وستولتنبرغ التطورات في ملفات بحر إيجة، وشرق المتوسط وليبيا وأفغانستان، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال إردوغان إنه «بفضل خطوات تركيا البنّاءة فإن الهدوء يهيمن على الأجواء في بحر إيجة وشرقي المتوسط».

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وتأتي تصريحات إردوغان بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إلى موسكو لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي؛ بينما التقى الرئيس التركي الدبيبة في أنقرة بداية الأسبوع الماضي.

كان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قراراً يدعم المسار الدبلوماسي في ليبيا الذي يصب في صالح تحقيق السلام والأمن، منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.