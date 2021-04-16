«الرئاسي» يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم للسلطة التنفيذية ويؤكد احترامه ودعمه لتنفيذ وقف إطلاق النار

اجتماع المنفي ونائبيه مع خبراء قانونيين من جامعة بنغازي، 31 مارس 2021. (المكبت الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر، اليوم الجمعة، بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان: «يشدد المجلس على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار».

وحث المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد «على تهيئة كل السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول الى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي».

كما طلب المجلس الرئاسي من حكومة الوحدة الوطنية العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كل السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.

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وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارين بالإجماع بشأن ليبيا، يتعلق الأول بدعم التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في البلاد، ويقضي بإنشاء فريق مراقبين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

ويتعلق القرار الثاني بالتمديد حتى منتصف عام 2022 لولاية خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة العقوبات التي تستهدف الاستغلال غير الشرعي للنفط الليبي، وتطبيق حظر الأسلحة الذي خُرق مرات كثيرة في الأعوام الأخيرة بما في ذلك من دول أعضاء في المجلس.